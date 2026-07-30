Sanofi Consumer Healthcare India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sanofi Consumer Healthcare India stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,36 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,36 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sanofi Consumer Healthcare India einen Umsatz von 2,21 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 29,90 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,36 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at