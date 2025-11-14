Sanofi Consumer Healthcare India präsentierte Quartalsergebnisse

Sanofi Consumer Healthcare India ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sanofi Consumer Healthcare India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,54 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sanofi Consumer Healthcare India im vergangenen Quartal 2,34 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanofi Consumer Healthcare India 1,60 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at