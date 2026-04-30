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30.04.2026 06:31:29
Sanofi Consumer Healthcare India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sanofi Consumer Healthcare India hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 29,44 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanofi Consumer Healthcare India 21,69 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,29 Milliarden INR – ein Plus von 32,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanofi Consumer Healthcare India 1,73 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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