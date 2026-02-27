Sanofi Consumer Healthcare India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sanofi Consumer Healthcare India hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 28,87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sanofi Consumer Healthcare India noch ein Gewinn pro Aktie von 19,25 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sanofi Consumer Healthcare India im vergangenen Quartal 2,51 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanofi Consumer Healthcare India 1,71 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 104,27 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 78,59 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 8,78 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7,24 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at