Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
23.12.2025 07:27:37
Sanofi: Dupixent Now Approved In Japan For Children Aged 6 To 11 Years
(RTTNews) - Sanofi (SNY, SAN.PA) said The Ministry of Health, Labour and Welfare in Japan has granted marketing and manufacturing authorization for Dupixent or dupilumab for the treatment of bronchial asthma in children aged 6 to 11 years with severe or refractory disease whose symptoms are inadequately controlled with existing therapy. This expands the previous approval in Japan in this indication for patients aged 12 years and older.
The approval is based on data from the overall population and those with a type 2 inflammation phenotype in VOYAGE, a global phase 3 study evaluating Dupixent in children aged 6 to 11 years with uncontrolled moderate-to-severe asthma.
Dupilumab is being jointly developed by Sanofi and Regeneron (REGN) under a global collaboration agreement.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib (finanzen.at)
|
15.12.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
|
15.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck nach Tolebrutinib-Verzögerung (dpa-AFX)
|
09.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Sanofi und Regeneron: Aktien nach Dupixent-EU-Zulassung stärker (Dow Jones)
|
25.11.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|81,80
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX und DAX vor zurückhaltendem Auftakt -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag dürfte es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt weiter ruhig zugehen. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.