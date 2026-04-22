Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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22.04.2026 13:35:51
Sanofi Eyes First On-Body Injector Cancer Therapy As FDA Delays Decision
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