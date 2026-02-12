Sanofi Aktie
WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054
|
12.02.2026 08:17:40
Sanofi holt Merck-Chefin Garijo als CEO
Von Billy Gray
DOW JONES--Sanofi wechselt den CEO aus. Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat er das Mandat von Paul Hudson nicht verlängert. Neue CEO wird Belen Garijo, die derzeit noch den Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA führt.
Garijo wird den Posten mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. April übernehmen, Ende April endet auch ihr Mandat bei Merck. Sie leitet Merck seit 2021, davor war sie CEO des Unternehmensbereichs Healthcare. Ihren Abgang hat sie schon vergangenes Jahr angekündigt.
Hudson wird Sanofi bereits am 17. Februar verlassen, nachdem das Board am Mittwoch entschieden hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern.
Sanofi wird bis zu Garijos Amtsantritt interimistisch von Executive Vice President Olivier Charmeil geführt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 12, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch tiefer: Vorrangige FDA-Prüfung signalisiert Fortschritt für Kindertherapie (Dow Jones)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib (finanzen.at)
|
25.11.25
|Sanofi und Regeneron: Aktien nach Dupixent-EU-Zulassung stärker (Dow Jones)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch in Grün: EU-Arzneimittelbehörde lehnt Sanofi-Medikament Rezurock ab (Dow Jones)
|
22.09.25