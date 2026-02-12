Sanofi Aktie

WKN: 662283 / ISIN: US80105N1054

12.02.2026 08:17:40

Sanofi holt Merck-Chefin Garijo als CEO

Von Billy Gray

DOW JONES--Sanofi wechselt den CEO aus. Wie der französische Pharmakonzern mitteilte, hat er das Mandat von Paul Hudson nicht verlängert. Neue CEO wird Belen Garijo, die derzeit noch den Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA führt.

Garijo wird den Posten mit Ablauf der Hauptversammlung am 29. April übernehmen, Ende April endet auch ihr Mandat bei Merck. Sie leitet Merck seit 2021, davor war sie CEO des Unternehmensbereichs Healthcare. Ihren Abgang hat sie schon vergangenes Jahr angekündigt.

Hudson wird Sanofi bereits am 17. Februar verlassen, nachdem das Board am Mittwoch entschieden hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern.

Sanofi wird bis zu Garijos Amtsantritt interimistisch von Executive Vice President Olivier Charmeil geführt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)

