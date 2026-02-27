Sanofi India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanofi India hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Sanofi India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,79 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 39,64 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 141,85 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 179,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,56 Prozent auf 20,10 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 18,37 Milliarden INR gelegen.

