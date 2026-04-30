Sanofi India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sanofi India hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44,55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 51,89 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sanofi India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,72 Milliarden INR im Vergleich zu 5,36 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 44,60 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,79 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at