Sanofi India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sanofi India präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32,99 INR. Im Vorjahresviertel waren 35,69 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,27 Prozent auf 4,75 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at