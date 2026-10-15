Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
15.10.2026 19:43:11
Sanofi Must Set Record Straight on Rival Flu Shot Under EU Antitrust Deal
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Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|71,95
|-0,17%
|Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|35,80
|0,00%
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