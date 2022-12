Sanofi plant kein Gebot für Horizon - Amgen damit einziger Bieter

Bangalore (Reuters) - Der französische Pharmakonzern Sanofi will nicht in einem möglichen Bietergefecht um das US-Biotechunternehmen Horizon Therapeutics mitmischen.

Sanofi plane keine Offerte für Horizon, teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Die an der Börse mit rund 18 Milliarden Dollar bewertete Horizon hatte im November mitgeteilt, mit Janssen Global sowie dem US-Konzern Amgen und Sanofi in Gesprächen zu sein. Horizon stellt Medikamente für seltene Autoimmun- und schwere Entzündungskrankheiten her. Die Johnson & Johnson-Tochter Janssen Global Services hatte Anfang Dezember bekannt gegeben, aus dem Rennen auszusteigen. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) befindet sich Amgen nun in fortgeschrittenen Gesprächen mit Horizon. Ein Deal könnte am Montag besiegelt werden. Amgen und Horizon wollten sich nicht dazu äußern.

