Banco Santander Aktie
WKN DE: A2JCUR / ISIN: US05971K5056
|
23.04.2026 07:59:48
Sanofi Q1 Business Net Income Rises; Reiterates 2026 Guidance
(RTTNews) - Sanofi (SNY, SAN.PA) reported that its first quarter net income from continuing operations declined to 1.59 billion euros from 1.72 billion euros, prior year. Basic earnings per share from continuing operations was 1.32 euros compared to 1.39 euros. Business net income was 2.26 billion euros compared to 2.21 billion euros. Business earnings per share increased to 1.88 euros from 1.79 euros.
First quarter net sales were 10.51 billion euros compared to 9.89 billion euros, prior year. At actual exchange rates, sales increased by 6.2%. Dupixent sales increased by 30.8% to 4.2 billion euros.
Olivier Charmeil, interim CEO, said: "We had a strong start to 2026 with double-digit sales and business EPS growth. Sales increased by 13.6%, supported by Pharma launches and recent acquisitions."
Sanofi reiterated guidance for 2026. The company continues to expect sales to grow by a high single-digit percentage and business EPS to grow slightly faster than sales, at constant exchange rates, delivering profitable growth.
At last close, shares of Sanofi were trading at 80.78 euros, down 0.30%.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banco Santander SA 6.8 % Perp Pfd Registered Shs Series -4-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Banco Santander SA 6.8 % Perp Pfd Registered Shs Series -4-
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|40,00
|-1,48%
|Sanofi S.A.
|80,67
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.