Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
24.11.2026 08:05:18
Sanofi strikes $41bn deal for US biotech Insmed
French drugmaker looking for ready-made additions to commercial drug stable as it approaches patent cliffWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|90,16
|4,95%
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