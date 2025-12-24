Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
|
24.12.2025 08:21:27
Sanofi to buy Dynavax for US$2.2 billion to add shingles vaccine
[PARIS] Sanofi agreed to buy Dynavax Technologies for about US$2.2 billion to expand its vaccines business with a shot for hepatitis B...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib (finanzen.at)
|
15.12.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
|
15.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Sanofi unter Druck nach Tolebrutinib-Verzögerung (dpa-AFX)
|
09.12.25