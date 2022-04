Sanofi-Tochter Euroapi ab 6. Mai an Pariser Börse

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi wird das von ihr ausgegliederte Unternehmen für pharmazeutische Wirkstoffe, Euroapi, Anfang Mai an die Börse in Paris bringen. Der erste Handelstag werde nach der Genehmigung durch den Marktregulierer am 6. Mai sein, teilte die Sanofi SA mit. Der Konzern werde nach der Transaktion rund 30 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte an dem Unternehmen halten. Weitere 12 Prozent der Anteile würden bei der staatlichen Epic Bpifrance liegen.

Der restliche Anteil des Aktienkapitals von Euroapi werde wie angekündigt an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet, zusätzlich zu einer zuvor vorgeschlagenen Bardividende von 3,33 Euro pro Sanofi-Aktie. Für 23 Sanofi-Aktien sollen die Anteilseigner jeweils 1 Euroapi-Aktie in das Depot gebucht bekommen.

Am 3. Mai müssen noch die Aktionäre dem Plan final abstimmen, was aber als Formsache gilt.

