Sanofi und Glaxo starten klinische Studie zu Corona-Impfstoff - Aktien leichter

Mehr als 35.000 Menschen sollen daran teilnehmen, der Impfstoff soll bis Ende des Jahres zugelassen werden, wie die Unternehmen mitteilten. Das französische Unternehmen Sanofi und das britische Unternehmen Glaxo teilten mit, dass in der Phase-3-Studie zwei Formulierungen verwendet werden; eine zielt auf den ursprünglichen Stamm, die andere auf die sogenannte südafrikanische Variante.

Der Impfstoffkandidat könnte im letzten Quartal des Jahres zugelassen werden, abhängig vom Ergebnis der Studie und den behördlichen Überprüfungen. Die Produktion soll in den kommenden Wochen beginnen, so dass der Impfstoff im Falle einer Zulassung schnell verfügbar sein kann.

Die GlaxoSmithKline-Aktie gibt in London zeitweise um 0,56 Prozent auf 13,43 GBP nach. Für die Sanofi-Aktie geht es an der EURONEXT in Paris derzeit um 0,37 Prozent auf 88,33 Euro runter.

DJG/DJN/jhe/cbr

PARIS (Dow Jones)