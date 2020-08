Sanofi- und Principia Biopharma-Aktien leichter: Sanofi startet Andienungsfrist für Principia Biopharma

Der französische Pharmakonzern Sanofi geht die geplante Übernahme der Principia Biopharma Inc an.

Wie Sanofi mitteilte, soll die Andienungsfrist zur Übernahme des US-Unternehmens Principia Biopharma für 3,68 Milliarden US-Dollar bis zum 25. September laufen. Die Übernahme hatten die beiden Firmen Mitte des Monats vereinbart.

Für die Sanofi-Aktie geht es am Freitag an der EURONEXT zuletzt um 1,08 Prozent abwärts auf 85,22 Euro. An der NASDAQ geben die Principia Biopharma-Papiere derweil 0,70 Prozent ab 100,16 US-Dollar ab.

PARIS (Dow Jones)