Regeneron 25.11.2025 12:38:41

Sanofi und Regeneron: Aktien trotz Dupixent-EU-Zulassung uneinheitlich

Sanofi und Regeneron: Aktien trotz Dupixent-EU-Zulassung uneinheitlich

Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi haben von der EU-Kommission eine erweiterte Zulassung für ihr entzündungshemmendes Blockbuster-Medikament Dupixent für bestimmte Patienten mit der entzündlichen Hauterkrankung chronische spontane Urtikaria (CSU) erhalten.

Dupixent ist für Patienten ab 12 Jahren zugelassen, die unzureichend auf H1-Antihistamine ansprechen und nicht auf eine Antiimmunoglobulin-E-Therapie gegen CSU ansprechen, wie die beiden Pharmaunternehmen mitteilten. Dupixent ist den Angaben zufolge die erste zielgerichtete Therapie für CSU in Europa seit mehr als einem Jahrzehnt.

Das US-Biotech-Unternehmen Regeneron hat Dupixent entwickelt und vertreibt es in den USA gemeinsam mit Sanofi, während der französische Pharmariese das Mittel international vertreibt. Der weltweite Nettoumsatz von Dupixent überstieg im vergangenen Jahr 14 Milliarden US-Dollar.

Im Pariser Handel notiert die Sanofi-Aktie zeitweise 0,26 Prozent höher bei 86,17 Euro. Die Regeneron-Aktie verliert im vorbröslichen NASDAQ-Handel dagegen 0,29 Prozehnt auf 759,27 US-Dollar.

DJG/DJN/rio/mgo

DOW JONES

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

