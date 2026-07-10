Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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10.07.2026 20:00:58
Sanofi Wins FDA Approval for Wearable Injector Form of Blood Cancer Drug
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