11.02.2026 06:31:28
Sanoh Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sanoh Industrial veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 38,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,310 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
