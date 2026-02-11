Sanoh Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanoh Industrial veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 38,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,310 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at