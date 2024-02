Sanoh Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sanoh Industrial lud am 12.02.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 41,19 JPY, nach -10,560 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at