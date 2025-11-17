Sanoh Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sanoh Industrial hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 63,70 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Sanoh Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 38,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at