Sanoma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanoma hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 389,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 385,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at