|
13.02.2026 06:31:29
Sanoma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sanoma hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Sanoma im vergangenen Quartal 262,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanoma 257,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahr hat Sanoma im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.