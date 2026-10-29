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29.10.2026 06:31:29
Sanoma-WSOY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sanoma-WSOY präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 EUR je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 518,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 515,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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