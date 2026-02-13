Sanoma-WSOY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanoma-WSOY stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sanoma-WSOY ein Ergebnis je Aktie von -0,260 EUR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 225,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 241,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,060 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,30 Milliarden EUR, gegenüber 1,34 Milliarden EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,15 Prozent präsentiert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,626 EUR sowie einen Umsatz von 1,31 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at