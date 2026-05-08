Sanoma-WSOY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanoma-WSOY hat am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Sanoma-WSOY vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 221,1 Millionen EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 221,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at