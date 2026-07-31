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31.07.2026 06:31:29
Sanoma-WSOY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sanoma-WSOY hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanoma-WSOY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 334,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 339,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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