14.05.2026 06:31:29

Sanoyas präsentierte Quartalsergebnisse

Sanoyas lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30,49 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 7,86 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Sanoyas hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 42,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 35,59 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 26,83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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