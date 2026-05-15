Sanrin: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sanrin äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,02 JPY, nach 26,19 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 9,39 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 41,16 JPY beziffert, während im Vorjahr 67,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 30,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 30,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at