Sanrin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanrin hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sanrin ein Ergebnis je Aktie von -3,890 JPY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 5,87 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,94 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at