Sanrin legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sanrin hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sanrin vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 12,42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,330 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 6,52 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at