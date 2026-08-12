Sanrin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sanrin hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sanrin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 47,99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,73 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,60 Prozent auf 6,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at