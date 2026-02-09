Sanrin präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanrin lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 26,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sanrin 24,00 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanrin in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at