Sanrio: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sanrio hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,150 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 349,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sanrio einen Umsatz von 302,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at