25.06.2026 06:31:29

Sanrio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sanrio hat sich am 23.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 324,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 263,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,600 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sanrio 1,29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 950,50 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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