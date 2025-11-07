Sanrio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sanrio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,41 JPY gegenüber 37,17 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,58 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at