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12.08.2026 06:31:29
Sanrio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sanrio lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,80 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,96 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52,04 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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