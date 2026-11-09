|
09.11.2026 06:31:29
Sanrio legte Quartalsergebnis vor
Sanrio hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Sanrio hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,08 JPY je Aktie gewesen.
Sanrio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!