Sanrio legte Quartalsergebnis vor

Sanrio hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sanrio hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,08 JPY je Aktie gewesen.

Sanrio hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at