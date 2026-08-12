Sanrio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sanrio hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 326,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 298,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at