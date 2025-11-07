Sanrio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sanrio präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Sanrio im vergangenen Quartal 302,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanrio 227,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at