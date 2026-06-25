Sanrio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sanrio präsentierte am 23.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Sanrio hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,00 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,71 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanrio im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,89 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 40,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 45,33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 35,32 JPY erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 194,09 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 144,90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at