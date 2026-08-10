Sanritsu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sanritsu präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,03 JPY gegenüber 5,03 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 5,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at