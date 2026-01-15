Sansan,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sansan,Inc Registered präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 13,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,50 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 13,10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sansan,Inc Registered 10,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at