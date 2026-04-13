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13.04.2026 06:31:29
Sansan,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sansan,Inc Registered hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,99 JPY gegenüber 10,93 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 13,88 Milliarden JPY gegenüber 11,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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