Sansan,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Sansan,Inc Registered veröffentlichte am 13.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21,09 JPY, nach -10,110 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,50 Milliarden JPY – ein Plus von 20,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansan,Inc Registered 12,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 53,58 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 3,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sansan,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 53,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 43,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at