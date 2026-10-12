Sansan,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sansan,Inc Registered äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,32 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,36 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at