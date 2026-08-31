Sansec Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sansec Technology A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 137,3 Millionen CNY gegenüber 129,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at