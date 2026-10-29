Sansec Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sansec Technology A hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,11 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sansec Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,60 Prozent auf 137,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at